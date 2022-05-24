Як зазначає очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, саме сюди прилетіла одна ворожа ракета. На щастя, загиблих та поранених немає.

Читайте також Знову "прилетіло" з території Росії: ввечері прикордоння Сумщини обстріляли 15 разів

Обстріли із "Градів" та мінометів

Микола Лукашук розповів, що неспокійно було і в Криворізькому районі.

Окупанти з "Градів" та мінометів обстрілювали кордони нашої області,

– зазначив він.

Він заспокоїв населення, зазначивши, що станом на цю хвилину в області ситуація контрольована. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає.

Ситуація із переселенцями

Попри "прильоти", Дніпропетровська область залишається відносно безпечним регіоном. Відповідно сюди продовжують прибувати переселенці.

Нині маємо понад 238 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них майже 60 тисяч – це діти,

– пише Лукашук.

Нагадаємо, сьогодні вранці Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, а також влучили по Великій Костромці. Крім того, російські війська "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Через влучання ракети там утворилася 4-метрова вирва.

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

23 травня орієнтовно о 22:46 влада Дніпра підтвердила 3 нові "прильоти". Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації розповів про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі, а також зазначив, що у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. На щастя, люди не постраждали.

Того ж дня ворог стріляв по Криворізькому районі Дніпра. Крім того, окупаційні війська двічі вдарили з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Також відомо про окремі влучання між селами.

22 травня вибухи лунали у Павлограді. Місцева влада написала, що населеному пункту нічого не загрожує, оскільки працюють Збройні Сили України.

21 травня 20 осіб із Дніпропетровської та Донецької областей, доставили евакуаційним поїздом до Львова. Мер міста Андрій Садовий розповів, що пораненим нададуть допомогу у міських лікарнях.

17 травня ворожі війська вирішили провести над Дніпром розвідку за допомогою дрону типу "Орлан". Однак наші військові збили безпілотник.

До теми – яка ситуація на фронті: деталі у відео від Генштабу ЗСУ