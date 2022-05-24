Как отмечает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, именно сюда прилетела одна вражеская ракета. К счастью, погибших и раненых нет.
Читайте также Снова "прилетело" с территории России: вечером пограничье Сумщины обстреляли 15 раз
Обстрелы из "Градов" и минометов
Николай Лукашук рассказал, что неспокойно было и в Криворожском районе.
Оккупанты из "Градов" и минометов обстреливали границы нашей области,
– отметил он.
Он успокоил население, отметив, что на эту минуту в области ситуация контролируемая. Российских оккупационных войск на Днепропетровщине нет.
Ситуация с переселенцами
Несмотря на прилеты, Днепропетровская область остается относительно безопасным регионом. Соответственно, сюда продолжают прибывать переселенцы.
Сейчас имеем более 238 тысяч внутри перемещенных лиц, из них почти 60 тысяч – это дети,
– пишет Лукашук.
Напомним, сегодня утром Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, а также попали по Великой Костромке. Кроме того, российские войска "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Из-за попадания ракеты там образовалась 4-метровая воронка.
Ситуация на Днепропетровщине: последние новости
- 23 мая ориентировочно в 22:46 власти Днепра подтвердили 3 новых "прилета". Руководитель Днепропетровской областной военной администрации рассказал о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети, а также отметил, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.
- В тот же день враг стрелял по Криворожскому району Днепра. Кроме того, оккупационные войска дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине. Также известно об отдельных попаданиях между селами.
- 22 мая взрывы раздавались в Павлограде. Местные власти написали, что населенному пункту ничего не угрожает, поскольку работают Вооруженные Силы Украины.
- 21 мая 20 человек из Днепропетровской и Донецкой областей доставили эвакуационным поездом во Львов. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что раненым окажут помощь в городских больницах.
- 17 мая вражеские войска решили провести над Днепром разведку с помощью дрона типа "Орлан". Однако наши военные сбили беспилотника.
К теме – какая ситуация на фронте: детали в видео от Генштаба ВСУ