Російським окупантам вдалось зайти північно-східні та південно-східні околиці міста. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п'ятеро поранені,

– каже Гайдай.

За словами Гайдая, більшість із цих людей – мешканці одного кварталу в старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу, їх забрали в лікарні Донецької області.

Руйнування та резерви ворога

Гайдай також повідомив, що за 29 травня в Сєвєродонецьку зазнали руйнувань щонайменше 12 будинків. У Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Російські окупанти при цьому перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.