Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове. Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ.

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За даними Генштаб ЗСУ, для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

Збиті гелікоптери

В Росії люблять вихвалятися живучістю гелікоптерів Ка-52, які прозвали "Алігатор". Але українські захисники за час війни вже неодноразово збивали ці вертольоти.

Перший такий випадок зафіксували в перший же день російського вторгнення до України 24 лютого. Вертоліт Ка-52 було збито над Межигір'ям на Київщині.

Про поки останній зафіксований випадок повідомили 27 травня якраз біля Ізюма. Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили ворожий Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". За день до цього Ка-52 збили в Покровському районі Донецької області з ПЗРК "Стінгер".

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Таким чином кількість збитих гелікоптерів Ка-52 за час війни склала 16 одиниць. Один такий вертоліт коштує близько 16 мільйонів доларів.

Загалом за час війни українські військові збили 174 гелікоптери противника (дані Генштабу ЗСУ станом на 29 травня).

Відновлюють мости для підкріплення

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

Однак в російських окупантів є проблеми з логістикою. Для підвищення оперативності перекидання військ та техніки, противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ. Через Куп'янськ йде дорога з російської території до Ізюма.

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