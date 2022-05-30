Зокрема, на Запорізький напрямок російські загарбники перемістили близько 120 одиниць озброєння та техніки. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 30 травня.

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На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти намагаються активізувати наступ на Миколаївському напрямку для того, щоб повернути втрачені позиції. Ворог перекинув окремі підрозділи на спеціально визначені напрямки.

Загалом для поповнення своїх втрат окупанти переміщують зняту зі зберігання військову техніку з Росії до окупованого Криму.

Ситуація на фронті станом на ранок 30 травня: коротко

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Сумській області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та обстріляв з артилерії Кіндратівку.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли райони на північ та північний схід від Харкова та населені пункти: Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов'янському напрямку триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. Також росіяни готують до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52.

Росіяни відновили залізничний міст біля Куп'янська. Цим шляхом вони перемістили до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора намагаються оточити Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокують основні логістичні шляхи. На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках активних дій не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку ворог сковує українські підрозділи, намагається утримати зайняті території.

На Криворізькому напрямку загарбники обстрілюють позиції ЗСУ та проводять контрбатарейну боротьбу.

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