В частности, в Запорожское направление российские захватчики переместили около 120 единиц вооружения и техники. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 30 мая.

Обратите внимание Враг пытается оцепить ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка: где самые горячие точки на фронте

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники,

– говорится в сообщении.

Российские кафиры пытаются активизировать наступление на Николаевском направлении для того, чтобы вернуть утраченные позиции. Враг опрокинул отдельные подразделения на специально определенные направления.

В целом для пополнения своих потерь кафиры перемещают снятую с хранения военную технику из России в оккупированный Крым.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 30 мая: коротко

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и обстрелял из артиллерии Кондратовку.

На Харьковском направлении россияне обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова и населенные пункты: Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении продолжается перегруппировка вражеских войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Также россияне готовят к применению вертолетную эскадрилью Ка-52 .

Россияне восстановили железнодорожный мост возле Купянска . Этим путем они переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения агрессора пытаются оцепить Лисичанск , Северодонецк и блокируют основные логистические пути. На Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях активные действия не зафиксированы.

На Южнобужском направлении враг сковывает украинские подразделения, пытается удержать занятые территории.

На Криворожском направлении захватчики обстреливают позиции ВСУ и проводят контрбатарейную борьбу.

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