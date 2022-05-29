Обстріл трапився 28 травня. Про це розповів керівник електростанції Володимир Рончаковський.

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Рончаковський розповів, що 28 травня окупанти знищили електропідстанцію з сонячними батареями. На місці ударів ворожих ракет утворилися вирви глибиною 6 метрів і 11 метрів діаметром.

Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі були 2 прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція,

– зауважив керівник електростанції.

Він додав, що внаслідок обстрілу станція повністю вийшла з ладу.

"Частково залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція здебільшого знищена. На відновлення піде велика сума грошей. Станцію будували у кредит", – зазначив Рончаковський.

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Він розповів, що раніше тут було міське сміттєзвалище. Його викупили та власними силами очистили територію від сміття та бруду.

"Вона у нас 1,5 року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, усе знищено", – наголосив керівник електростанції.

Рончаковський, підсумував, що російські окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру України та вбивають мирних жителів.

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Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину

Російські окупанти 26 травня масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Їхні снаряди прилітали у житлові сектори майже у центрі міста. Внаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, а ще 19 – зазнали поранень.

За день до цього під ворожим вогнем опинилося місто Балаклія. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще 7 мирних жителів, серед яких була і 9-річна дитина, зазнали поранень.

Окрім цього, 24 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув житель Дергачів.

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