Про це розповів міський голова Дергачів В'ячеслава Задоренко. Також він повідомив про ситуацію в громаді станом на 28 травня.
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Окупанти масовано обстріляли Дергачі
Задоренко розповів, що на 94-й день російсько-української війни загарбники завдали потужних ударів керованими ракетами по Дергачах. Ймовірно, вони використовували для цього "Іскандери". Окрім цього, росіяни обстрілювали населені пункти громади з:
- артилерії,
- РСЗО,
- іншої наземної та повітряної техніки.
У результаті обстрілів було поранено мешканця селища Слатине, у місті пошкоджено 2 об’єкти цивільної інфраструктури, загалом по громаді протягом доби зруйновано більше десятка приватних будинків,
– зауважив міський голова.
Наразі окупанти повністю тримають під контролем Козачолопанський і Проходівський старостати, а також більшу частину Токарівського округу. Водночас селище Нове Русько-Лозівського старостату перебуває у "сірій зоні", а в Цупівці продовжуються тяжкі бої за звільнення села.
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Комунальники посилено працюють
Задоренко зазначив, що виконавчі органи міської ради та волонтери здійснювали гуманітарну роботу в Дергачах та Руській Лозовій. Окрім цього, вдалося евакуювати 3 людей, які бажали виїхати із селища Нового. Наразі там залишаються ще 12 мирних жителів.
"Міські комунальні служби продовжили роботи з благоустрою, здійснювали покіс трави та розчищали завали будівель. Члени Корпусу громадської безпеки ремонтували зруйновані дахи у громадян похилого віку (4 домоволодіння), а також закрили плівкою контури 6 вікон", – додав мер.
Він зауважив, що Дергачівський РЕМ також відремонтував 16 пошкоджених зовнішніх електромереж і за окремими заявками під'єднав до електропостачання 17 абонентів. Водночас працівники Харківгазу відновили газопостачання у 7 будинках цивільних.
Попри обстріли комунальники виконують свою роботу / Фото В'ячеслава Задоренка
Коротко про ситуацію на Харківщині
- Російські окупанти досі обстрілюють територію Харкова та області. Внаслідок цього гинуть та зазнають поранень мирні українці. Зокрема, 24 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув житель Дергачів.
- А ось 25 травня під ворожим вогнем опинилося місто Балаклія. Там від рук російських військових загинула одна людина. Ще 7 мирних жителів, серед яких і 9-річна дитина, зазнали поранень.
- Наступного дня загарбники масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди ворогів прилітали майже у центр міста. На жаль, 9 людей загинули, а ще 19 – постраждали.
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