Про це розповів міський голова Дергачів В'ячеслава Задоренко. Також він повідомив про ситуацію в громаді станом на 28 травня.

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Окупанти масовано обстріляли Дергачі

Задоренко розповів, що на 94-й день російсько-української війни загарбники завдали потужних ударів керованими ракетами по Дергачах. Ймовірно, вони використовували для цього "Іскандери". Окрім цього, росіяни обстрілювали населені пункти громади з:

артилерії,

РСЗО,

іншої наземної та повітряної техніки.

У результаті обстрілів було поранено мешканця селища Слатине, у місті пошкоджено 2 об’єкти цивільної інфраструктури, загалом по громаді протягом доби зруйновано більше десятка приватних будинків,

– зауважив міський голова.

Наразі окупанти повністю тримають під контролем Козачолопанський і Проходівський старостати, а також більшу частину Токарівського округу. Водночас селище Нове Русько-Лозівського старостату перебуває у "сірій зоні", а в Цупівці продовжуються тяжкі бої за звільнення села.

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Комунальники посилено працюють

Задоренко зазначив, що виконавчі органи міської ради та волонтери здійснювали гуманітарну роботу в Дергачах та Руській Лозовій. Окрім цього, вдалося евакуювати 3 людей, які бажали виїхати із селища Нового. Наразі там залишаються ще 12 мирних жителів.

"Міські комунальні служби продовжили роботи з благоустрою, здійснювали покіс трави та розчищали завали будівель. Члени Корпусу громадської безпеки ремонтували зруйновані дахи у громадян похилого віку (4 домоволодіння), а також закрили плівкою контури 6 вікон", – додав мер.

Він зауважив, що Дергачівський РЕМ також відремонтував 16 пошкоджених зовнішніх електромереж і за окремими заявками під'єднав до електропостачання 17 абонентів. Водночас працівники Харківгазу відновили газопостачання у 7 будинках цивільних.

Попри обстріли комунальники виконують свою роботу / Фото В'ячеслава Задоренка

Коротко про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти досі обстрілюють територію Харкова та області. Внаслідок цього гинуть та зазнають поранень мирні українці. Зокрема, 24 травня внаслідок ворожого обстрілу загинув житель Дергачів.

А ось 25 травня під ворожим вогнем опинилося місто Балаклія. Там від рук російських військових загинула одна людина. Ще 7 мирних жителів, серед яких і 9-річна дитина, зазнали поранень.

Наступного дня загарбники масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди ворогів прилітали майже у центр міста. На жаль, 9 людей загинули, а ще 19 – постраждали.

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