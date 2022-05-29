Про це розповів міський голова Дергачів В'ячеслава Задоренко. Також він повідомив про ситуацію в громаді станом на 28 травня.

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Окупанти масовано обстріляли Дергачі

Задоренко розповів, що на 94-й день російсько-української війни загарбники завдали потужних ударів керованими ракетами по Дергачах. Ймовірно, вони використовували для цього "Іскандери". Окрім цього, росіяни обстрілювали населені пункти громади з:

  • артилерії,
  • РСЗО,
  • іншої наземної та повітряної техніки.

У результаті обстрілів було поранено мешканця селища Слатине, у місті пошкоджено 2 об’єкти цивільної інфраструктури, загалом по громаді протягом доби зруйновано більше десятка приватних будинків,
– зауважив міський голова.

Наразі окупанти повністю тримають під контролем Козачолопанський і Проходівський старостати, а також більшу частину Токарівського округу. Водночас селище Нове Русько-Лозівського старостату перебуває у "сірій зоні", а в Цупівці продовжуються тяжкі бої за звільнення села.

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Комунальники посилено працюють

Задоренко зазначив, що виконавчі органи міської ради та волонтери здійснювали гуманітарну роботу в Дергачах та Руській Лозовій. Окрім цього, вдалося евакуювати 3 людей, які бажали виїхати із селища Нового. Наразі там залишаються ще 12 мирних жителів.

"Міські комунальні служби продовжили роботи з благоустрою, здійснювали покіс трави та розчищали завали будівель. Члени Корпусу громадської безпеки ремонтували зруйновані дахи у громадян похилого віку (4 домоволодіння), а також закрили плівкою контури 6 вікон", – додав мер.

Він зауважив, що Дергачівський РЕМ також відремонтував 16 пошкоджених зовнішніх електромереж і за окремими заявками під'єднав до електропостачання 17 абонентів. Водночас працівники Харківгазу відновили газопостачання у 7 будинках цивільних.

Попри обстріли комунальники виконують свою роботу / Фото В'ячеслава Задоренка

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