Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ворожа ракета поцілила в житлові та офісні квартали центра міста.

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Внаслідок ворожого "прильоту" поранення отримали двоє цивільних осіб.

Удар завдав суттєві руйнування, ворог засобами своєї пропаганди поспішив поширити фейкові повідомлення про влучання в командний пункт наших військ та знищення керівного складу, великого скупчення танкового та артилерійського озброєння,

– повідомили в оперативному командуванні.

Зауважимо, що 30 травня росіяни продовжили гатити по Миколаєву. Про жодні штурмові дії не мовиться, ворог обстрілює мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Окупанти гатять по Новому Бугу

Збройні сили Росії у ніч проти 30 травня накрили вогнем місто Новий Буг у Миколаївській області. Унаслідок потужного обстрілу багато будівель зруйновані вщент. Після цього у Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще троє цивільних отримали поранення.

Для міста це стало першим обстрілом з початку повномасштабної війни. Міський голова Максим Лагодієнко повідомив, що в місті немає паніки.

Зверніть увагу! Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російським окупантам не вдасться здійснити раптовий штурм Миколаєва. Наші герої знають про всі плани ворога, тому рашистам не залишається нічого, окрім як обстрілювати мирних людей своєю артилерією.

Наступ ЗСУ на Півдні

Воїни ЗСУ на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші майстерні герої не просто їх вибили із зайнятих рубежів, а змусили панічно тікати.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, наступ наших захисників та захисниць проходить успішно. Ворог зазнає втрат і відходить все далі й далі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ має офіційно визнати, що Росія – держава-терорист. Окупанти підступно обстрілюють мирні українські міста кожного дня.

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