Как сообщили в оперативном командовании "Юг", вражеская ракета попала в жилые и офисные кварталы центра города.

Важно Штурм Северодонецка и Тошковки: какая ситуация на главных направлениях наступления врага

В результате вражеского "прилета" ранения получили двое гражданских лиц.

Удар нанес существенные разрушения, враг средствами своей пропаганды поспешил распространить фейковые сообщения о попадании в командный пункт наших войск и уничтожении руководящего состава, большом скоплении танкового и артиллерийского вооружения.

– сообщили в оперативном командовании.

Заметим, что 30 мая россияне продолжили строить по Николаеву . Ни о каких штурмовых действиях не говорится, враг обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты гатят по Новому Бугу

Вооруженные силы России в ночь на 30 мая накрыли огнем город Новый Буг в Николаевской области. В результате мощного обстрела многие здания разрушены до основания. После этого в Николаевской областной военной администрации сообщили, что в результате обстрела погиб один человек. Еще трое гражданских получили ранения.

Для города это стало первым обстрелом с начала полномасштабной войны. Городской голова Максим Лагодиенко сообщил, что в городе нет паники .

Обратите внимание! Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российским оккупантам не удастся совершить внезапный штурм Николаева . Наши герои знают все планы врага, поэтому рашистам не остается ничего, кроме как обстреливать мирных людей своей артиллерией.

Наступление ВСУ на Юге

Воины ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление. Враг долго готовился к обороне своих позиций, но наши мастерские герои не просто их выбили из занятых рубежей, а заставили панически убегать.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, наступление наших защитников и защитниц проходит успешно. Враг терпит потери и отходит все дальше и дальше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен официально признать, что Россия – государство-террорист. Кафиры коварно обстреливают мирные украинские города каждый день.

Что было раньше – Салтовку сразу же обстреляли после новостей о визите Зеленского: смотрите видео