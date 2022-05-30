В результате обстрела погибли, ранены и много повреждений

О последствиях атаки рассказал городской голова Максим Лагодиенко. По его словам, центральная часть города пострадала доводе сильно. Сейчас в Новом Буге фиксируют повреждения и подсчитывают ущерб, нанесенный обстрелом.

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К сожалению, в результате атаки один человек погиб, а еще двое были ранены.

Кроме того, во многих зданиях, в частности административных, ударной волной выбило окна и повредило крыши.

Много повреждений, даже полностью разрушены магазины, коммерческие объекты пострадали,

– поделился Лагодиенко.

Как выглядит центр Нового Буга после вражеских обстрелов: смотрите видео

Владельцев поврежденных домов попросили сфотографировать повреждения и обратиться в горсовет, чтобы написать заявление о получении помощи от государства.

Мэр сообщил, что нет точных данных относительно того, какой именно удар нанесли россияне – ракетный или авиационный. Сейчас это устанавливают.

Также Лагодиенко рассказал об общих настроениях среди населения после такой адской ночи. По его словам, паники нет, но людям сегодня сложно. Горожане попросили пока отказаться от визитов в магазины в центре города.

Что известно об обстреле Нового Буга 30 мая

Звуки взрывов в Новом Буге услышали около полуночи. В горсовете сообщили, что под удар оккупантов попал центр города и попросили оставаться в безопасных местах.

В результате обстрела начался пожар – загорелись помещения аптеки и магазина. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 03:04.

Утром в городе сообщали об угрозе повторного обстрела. Жителей города просили оставаться в безопасных местах.

Последствия обстрела Нового Буга / Фото ГСЧС, телеграмм-канала "НикВести"

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