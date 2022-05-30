Россияне атаковали Новый Буг в Николаевской области

По информации Новобугского городского совета , значительные разрушения получила центральная часть города. В ГСЧС сообщили , что там загорелся пожар.

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Из-за попадания боеприпасов и их обломков огонь охватил помещение аптеки и магазина на площади Свободы. Очередной караул пожарно-спасательной части ликвидировал пожар, охвативший 45 квадратных метров в 03:04.

Последствия обстрела и пожара в центре Нового Буга / Фото ГСЧС

Последствия обстрела и пожара в центре Нового Буга / Фото ГСЧС

Есть погибший и раненые

В Николаевской областной госадминистрации сообщили о том, что в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 3 были ранены. Кроме того, существенные повреждения получила социальная инфраструктура города – аптека, магазины и жилые дома.

Утром в сети появилось больше фото последствий ночной атаки россиян по Новому Бугу.

Последствия обстрела Нового Буга / Фото с телеграмм-канала "НикВести – Новости Николаева"

Угроза повторных обстрелов

В 09:29 30 мая в горсовете Нового Буга снова сообщили о тревоге и вероятности повторных обстрелов общины. Горожане призвали спуститься в укрытие или оставаться дома в безопасном месте по правилу "двух стен".

Не выходите на улицы, не двигайтесь автомобилями. Не делайте массовых скоплений в центре города,

– подчеркнули местные власти.

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