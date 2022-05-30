Росіяни атакували Новий Буг на Миколаївщині
За інформацією Новобузької міської ради, значних руйнувань зазнала центральна частина міста. У ДСНС повідомили, що там зайнялася пожежа.
До теми У Миколаєві з самого ранку чутно вибухи
Через потрапляння боєприпасів та їх уламків вогонь охопив приміщення аптеки та магазину на площі Свободи. Черговий караул пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу, що охопила 45 квадратних метрів о 03:04.
Наслідки обстрілу та пожежі у центрі Нового Буга / Фото ДСНС
Наслідки обстрілу та пожежі у центрі Нового Буга / Фото ДСНС
Є загиблий та поранені
У Миколаївській обласній держадміністрації повідомили про те, що в результаті ворожого обстрілу одна людина загинула, а ще 3 були поранені. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала соціальна інфраструктура міста – аптека, магазини та житлові будинки.
Вранці у мережі з'явилося більше фото наслідків нічної атаки росіян по Новому Бугу.
Наслідки обстрілу Нового Буга / Фото з телеграм-каналу "НикВести – Новости Николаева"
Загроза повторних обстрілів
О 09:29 30 травня у міськраді Нового Буга знову повідомили про тривогу та ймовірність повторних обстрілів громади. Містян закликали спуститись в укриття або залишатися вдома у безпечному місці за правилом "двох стін".
Не виходьте на вулиці, не пересувайтесь автомобілями. Не робіть масових скупчень в центрі міста,
– наголосила місцева влада.