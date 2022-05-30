Росіяни атакували Новий Буг на Миколаївщині

За інформацією Новобузької міської ради, значних руйнувань зазнала центральна частина міста. У ДСНС повідомили, що там зайнялася пожежа.

До теми У Миколаєві з самого ранку чутно вибухи

Через потрапляння боєприпасів та їх уламків вогонь охопив приміщення аптеки та магазину на площі Свободи. Черговий караул пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу, що охопила 45 квадратних метрів о 03:04.

Наслідки обстрілу та пожежі у центрі Нового Буга / Фото ДСНС

Наслідки обстрілу та пожежі у центрі Нового Буга / Фото ДСНС

Є загиблий та поранені

У Миколаївській обласній держадміністрації повідомили про те, що в результаті ворожого обстрілу одна людина загинула, а ще 3 були поранені. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала соціальна інфраструктура міста – аптека, магазини та житлові будинки.

Вранці у мережі з'явилося більше фото наслідків нічної атаки росіян по Новому Бугу.

Наслідки обстрілу Нового Буга / Фото з телеграм-каналу "НикВести – Новости Николаева"

Загроза повторних обстрілів

О 09:29 30 травня у міськраді Нового Буга знову повідомили про тривогу та ймовірність повторних обстрілів громади. Містян закликали спуститись в укриття або залишатися вдома у безпечному місці за правилом "двох стін".

Не виходьте на вулиці, не пересувайтесь автомобілями. Не робіть масових скупчень в центрі міста,

– наголосила місцева влада.

Зверніть увагу – Зеленський оглянув зруйновані будинки в Харкові: дивіться відео