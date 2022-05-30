Николаев снова оказался под огнем русских оккупантов. Враг наносит городу тяжелые удары с помощью своей артиллерии.

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В Николаеве слышны взрывы

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе раздаются взрывы – враг снова стал бить из артиллерии.

Он призвал жителей не подходить к окнам и оставаться в укрытиях. Каждый должен позаботиться о своей безопасности – враг хочет нанести урон мирному населению.

Ситуация в Николаеве: последние события

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российским оккупантам не удастся совершить внезапный штурм Николаева. Наши герои знают все планы врага, поэтому рашистам не остается ничего, кроме как обстреливать мирных людей своей артиллерией.

Ночью враг обстрелял Новый Буг вблизи Николаева. Россияне нанесли городу разрушения. Что касается Николаева, то город оказался под ударом с самого утра, известно об одном раненом и повреждении более 20 домов.

Война России против Украины: коротко о главном

Рашисты работают над установкой ПВО на острове Змеиный. Враг не только нацелился на юг Одесской области, но и испугался ракет "Гарпун", которые Украина получила от партнеров.

Стало известно, что сейчас в Черном море находится только один российский корабль-носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его суммарный залп – до 8 ракет. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Он также добавил, что оккупанты будут экономить крылатые ракеты, поэтому бьют по Украине артиллерией и авиацией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Турецкий лидер сообщил о том, что готов стать посредником в переговорах, если таковые вообще будут происходить. Также он собирается не просто "работать над установление мира", но и заговорил о каком-то "укреплении доверия" между Украиной и Россией.

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