Миколаїв знову опинився під вогнем російських окупантів. Ворог завдає місту важких ударів за допомогою свої артилерії.

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У Миколаєві чути вибухи

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, у місті лунають вибухи – ворог знову почав гатити з артилерії.

Він закликав мешканців не підходити до вікон та залишатися в укриттях. Кожен має потурбуватися про свою безпеку – ворог хоче завдати втрат мирному населенню.

Ситуація в Миколаєві: останні події

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російським окупантам не вдасться здійснити раптовий штурм Миколаєва. Наші герої знають про всі плани ворога, тому рашистам не залишається нічого, окрім як обстрілювати мирних людей своєю артилерією.

Вночі ворог обстріляв Новий Буг поблизу Миколаєва. Росіяни завдали місту руйнувань. Що стосується Миколаєва, то місто опинилося під ударом з самого ранку, відомо про одного пораненого та пошкодження понад 20 будинків.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Рашисти працюють над встановленням ППО на острові Зміїний. Ворог не лише націлився на південь Одеської області, а й злякалися ракет "Гарпун", які Україна отримала від партнерів.

Стало відомо, що зараз у Чорному морі перебуває лише один російський корабель-носій крилатих ракет типу "Калібр". Його сумарний залп – до 8 ракет. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник. Він також додав, що окупанти будуть економити крилаті ракети, тому б'ють по Україні артилерією та авіацією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Турецький лідер повідомив про те, що готовий стати посередником у переговорах, якщо такі взагалі будуть відбуватися. Також він збирається не просто "працювати над встановленням миру", а й заговорив про якесь "зміцнення довіри" між Україною та Росією.

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