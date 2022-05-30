Так, під час розмови турецький президент й російський диктатор обговорили, зокрема, українсько-російську війну, а також відносини Туреччини та Росії.
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Що говорив Ердоган з Путіним про Україну
Під час переговорів з Путіним, Ердоган оголосив, що необхідно "якнайшвидше встановити мир між Росією та Україною". А також вжити заходів щодо усунення негативних наслідків війни та зміцнення довіри.
Турецький глава також заявив, що готовий зустрітися з Росією, Україною та ООН у Стамбулі як посередник, якщо обидві сторони домовляться в принципі.
"Анкара готова взяти на себе роль у "механізмі спостереження", – заявили у канцелярії Ердогана.
30-кілометрова "зона безпеки"
Туреччина також хоче створити 30-кілометрову "зону безпеки" вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Тепер Ердоган особисто сказав Путіну, що це необхідно зробити.
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