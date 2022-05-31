Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Они отметили, что оккупанты не имеют успеха в продвижении, поэтому избивают из авиации и артиллерии.

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"Дважды пара вертолетов Ми-24 нанесла удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу наших подразделений, враг за эти сутки (30 мая – 24 канал) обстрелял трижды дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган", – рассказали в командовании.

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Последствия атак россиян

По словам представителя командования "Юг", россияне обстреляли дома людей, промышленные объекты города и пригороды Николаева. Также оккупанты повредили частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия и водопровод. Люди разбирают завалы и ликвидируют последствия. От обстрела пострадали минимум 4 мирных жителя.

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и благоразумны, не подвергайте себя опасности в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только проверенные. Все будет Украина и мы обязательно победим", – подчеркнул военный.

Ситуация в Одесской области

Военные призывают избегать прогулок по побережью Одесщины, поскольку штормы выбрасывают мины, которые россияне бросают в море. Украинские защитники находят и обезвреживают взрывные предметы.

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