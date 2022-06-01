Актуальную информацию о вторжении сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Важно Россияне закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Существенных изменений нет на Волынском и Полесском направлениях. Такая же ситуация и в Черноморской и Азовской операционных зонах.

На северском направлении враг нанес авиационных ударов по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов:

Запсилья,

Мирополье,

и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от города Харьков, а также к населенным пунктам:

Русские Тишки,

Черкасские Тишки,

Русская Лозовая,

Питомник,

Борщева,

Победа.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку путем перемещения из Мелитополя в Васильевку до 120 единиц вооружения и военной техники. На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления.

Интересно! Чтобы пополнить войска из-за значительных потерь, кафиры перемещают с территории России и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

В Николаевском направлении для возвращения утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления. В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюм противник готовит к применению вертолетную эскадрилью Ка-52. Кроме того, в районе города Купянск враг восстановил железнодорожный мост, чтобы опрокидывать свои войска и технику.

группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюм противник готовит к применению вертолетную эскадрилью Ка-52. Кроме того, в районе города Купянск враг восстановил железнодорожный мост, чтобы опрокидывать свои войска и технику. На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей. На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. А на Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха.

враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. А кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха. На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск опрокинул с территории России в определенные районы боеприпасы и технику.

Достижения наших бойцов в сутки

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях удалось отразить 14 атак врага , уничтожив:

2 артиллерийские системы,

11 единиц боевой бронированной техники,

10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 крылатых ракеты и 3 беспилотника типа "Куб". Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили 2 вражеских беспилотника. Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.



Актуальная карта боевых действий на 1 июня / Фото Liveuamap