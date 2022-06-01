Актуальну інформацію щодо вторгнення повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Важливо Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Суттєвих змін немає на Волинському та Поліському напрямках. Така ж ситуація і в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

Натомість на Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах на території Сумської області у районах населених пунктів:

Запсілля,

Миропілля,

та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів:

Руські Тишки,

Черкаські Тишки,

Руська Лозова,

Питомник,

Борщова,

Перемога.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання шляхом переміщення з Мелітополя до Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки. На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Цікаво! Аби поповнити війська через значні втрати, окупанти переміщують з території Росії та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки. На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник готує до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52. Крім того, у районі міста Куп'янськ ворог відновив залізничний міст, аби перекидати свої війська та техніку.

угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник готує до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52. Крім того, у районі міста Куп'янськ ворог відновив залізничний міст, аби перекидати свої війська та техніку. На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А на Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Росії до визначених районів боєприпаси та техніку.

Досягнення наших бійців за добу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 14 атак ворога, знищивши:

2 артилерійські системи,

11 одиниць бойової броньованої техніки,

10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети та 3 безпілотники типу "Куб". Винищувачі Повітряних Сил за попередню добу над Сумщиною збили 2 ворожі безпілотники. Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках.



Актуальна карта бойових дій станом на 1 червня / Фото Liveuamap