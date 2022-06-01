На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями преуспел, закреплялся в центре города.

Важно Сколько Украина теряет военных каждый день в боях: Зеленский озвучил СМИ страшную цифру

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.