Россияне "бросают все, что имеют" в битву за Северодонецк. Этот город вместе с Лисичанском образует городской конгломерат и являются последними городами в Луганской области, которые подконтрольны украинской армии. Если россиянам удастся их захватить, они смогут выйти в админграницы Луганской и Донецкой областей, тем самым оккупировав всю Луганщину.

Достойно внимания Путин отдал приказ захватить Луганскую область до 1 июня, Донецку – до 1 июля

Однако это попытка чуть ли не любой ценой захватить Северодонецк может стать стратегической ошибкой, допущенной российским военным руководством. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО и бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер.

Обсуждая попытки россиян захватить Северодонецк, Волкер заявил, что "оно не столь важно в борьбе в целом, и я думаю, что украинцы смогут перегруппироваться и дать отпор".

Стоит отметить , что украинцы перед этим укрепили оборону в Северодонецке, и россияне не могут пойти в скорый прорыв в этом городе. Зато вынуждены выдавливать украинскую оборону, когда нашим защитникам уже не за что там держаться. В городе продолжаются уличные бои, линия фронта проходит по его улицам. При этом кафиры при таком наступлении терпят немалые потери.

Украинцы же отступают на лучшие оборонительные позиции, где могут снова уничтожать врага. В то же время они не отрезаны от остальной Украины, ведь дорога в Лисичанск и Северодонецк и дальше находится под контролем наших защитников.

Курт Волкер отмечает, что продвижение россиян было в этом направлении "чрезвычайно медленным и хаотичным".

Поэтому пока россияне "бросают все на Северодонецк", украинцы начинают совершать контрнаступления в Харьковской области и вблизи Херсона. Следовательно, ставка на бой за Северодонецк может стать стратегической ошибкой оккупантов.

"Когда это сражение закончится, они будут существенно истощены", - убежден Курт Волкер.

Ошибочный подход США

Курт Волкер прокомментировал и ситуацию с тем, что президент США Джо Байден не хочет предоставлять Украине вооружение, с которого можно нанести удар по территории России . Речь идет о ракетных системах залпового огня с боеприпасами большой дальности – до 300 километров.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Пентагон допускает возможность эскалации боевых действий в Украине

По его словам, Байден поддерживает США, но "старается установить ограничения". Курт Волкер объяснил это опасения со стороны администрации Байдена, что такими шагами она может спровоцировать Россию на использование ядерного оружия. Он такой подход считает ошибочным. Вряд ли сейчас Россия будет готова воевать с другими странами, кроме Украины.

"Я думаю, что это неправильное понимание России. Я думаю, что Россия тратит все ресурсы, чтобы захватить Украину; последнее, что им сейчас нужно – открыть еще один фронт", – отметил Курт Волкер.

По его словам, Соединенные Штаты и дальше должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам победить россиян и выгнать их из своей страны.

Смотрите видео о том, пойдет ли Россия в наступление на Сумскую область