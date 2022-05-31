Военное руководство России поставило цель оккупировать Донбасс до 1 июля

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что высшее военное руководство России поставило цель до 1 июня захватить всю территорию Луганской области.

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25 мая стало известно, что российским захватчикам удалось оккупировать 95% территории Луганщины . Соответствующие сведения озвучил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Россия сосредоточила все силы на том, чтобы захватить Северодонецк, который временно стал областным центром Луганщины. На территории города продолжаются уличные бои. 30 мая войскам агрессора удалось частично прорвать оборону ВСУ и пройти вглубь Северодонецка.

Ситуация с Донбасом для россиян намного сложнее, чем в Луганской области. Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что военное руководство России поставило цель оккупировать всю Донецкую область до 1 июля.

Россия отказалась от одновременного захвата всей территории Донбасса.

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Как известно, вооруженные силы России производят наступление и захват Запорожья. Российский диктатор Путин недавно подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей. Цель этого шага, как отметили в спецслужбах, захватить как можно больше украинских территорий.

Что еще известно о ситуации в Донецкой и Луганской областях

В Донецкой области российским оккупантам удалось захватить город Светлодарск . Также 30 мая советник главы Офиса Президента Алексей Арестович информировал, что Лиман в Донецкой области, вероятно, под контролем российских военных .

Недавно в американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить Вооруженные Силы Украины на Востоке. В то же время российские силы пытаются создать три "котла" для украинских воинов.

В ночь на 31 мая войска агрессора ударили по Славянску , из-за чего погибли три человека. Кроме того, из-за обстрела Бахмутского района произошла утечка аммиака , однако угрозы населенным пунктам нет.

В Генштабе ВСУ 31 мая сообщили, что российские войска без успеха штурмуют Золотое, Камышеваху, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. На Лиманском направлении, как отметили в Генштабе ВСУ, враг понес потери и отступил.

Сообщается об активных боях на Северодонецком направлении, где оккупанты также штурмуют Тошковку.

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