Об этом в эфире совместного вещания сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал. По его словам, ситуация в Северодонецке крайне сложна, хотя вся Луганская область сегодня полностью обстреливается из всех видов вооружений, которые есть в российской армии: авиабомбы, артиллерия, гранатометы, танки и прочее.

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Северодонецк они уничтожали очень долго, сегодня им удалось продавить оборону в районе, где расположен отель "Мир" и смогли немного продвинуться вглубь города. Сейчас идут и будут продолжаться уличные бои. Я не военный и не могу спрогнозировать, каким будет дальнейшее развитие событий,

– рассказал глава ОВА.