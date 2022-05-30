Про це в ефірі спільного мовлення повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку вкрай складна, хоч вся Луганська область на сьогодні повністю обстрілюється зі всіх видів озброєнь, які є в російської армії: авіабомби, артилерія, гранатомети, танки та інше.

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Окупанти увійшли в Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк вони знищували дуже довго, сьогодні їм вдалося продавити оборону в районі, де розташований готель "Мир" і змогли трішки просунутись вглиб міста. Зараз вже йдуть і будуть продовжуватись вуличні бої. Я не військовий і не можу спрогнозувати, який буде подальший розвиток подій,

– розповів очільник ОВА.

Яка ситуація в Луганській області

З Луганської області Сергій Гайдай зупинили евакуацію, окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей. Внаслідок цього загинув французький журналіст, який робив матеріал про майже окуповану область.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що Збройні Сили України вживають усіх заходів, щоб не дозволити окупантам взяти наших захисників в оточення у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

29 травня до передової надійшло підкріплення ЗСУ, це допомогло відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі.

Раніше в районі Бобрового, що на Луганщині, російські загарбники зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Американський Інститут вивчення війни зазначав, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте це не дасть Росії жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди.

В оперативному командуванні "Схід" переконують, що дії окупантів не є ефективними. Через це загарбники не зможуть захопити Сєвєродонецьк.

Через російське вторгнення на Луганщині зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 – промислових.

У Луганській області одна з найскладніших ситуацій: збройні сили Росії окупували вже 95% території Луганщини.

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