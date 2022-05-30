Про це в ефірі спільного мовлення повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку вкрай складна, хоч вся Луганська область на сьогодні повністю обстрілюється зі всіх видів озброєнь, які є в російської армії: авіабомби, артилерія, гранатомети, танки та інше.
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Окупанти увійшли в Сєвєродонецьк
Сєвєродонецьк вони знищували дуже довго, сьогодні їм вдалося продавити оборону в районі, де розташований готель "Мир" і змогли трішки просунутись вглиб міста. Зараз вже йдуть і будуть продовжуватись вуличні бої. Я не військовий і не можу спрогнозувати, який буде подальший розвиток подій,
– розповів очільник ОВА.
Яка ситуація в Луганській області
- З Луганської області Сергій Гайдай зупинили евакуацію, окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей. Внаслідок цього загинув французький журналіст, який робив матеріал про майже окуповану область.
- Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що Збройні Сили України вживають усіх заходів, щоб не дозволити окупантам взяти наших захисників в оточення у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.
- 29 травня до передової надійшло підкріплення ЗСУ, це допомогло відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі.
- Раніше в районі Бобрового, що на Луганщині, російські загарбники зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
- Американський Інститут вивчення війни зазначав, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте це не дасть Росії жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди.
- В оперативному командуванні "Схід" переконують, що дії окупантів не є ефективними. Через це загарбники не зможуть захопити Сєвєродонецьк.
- Через російське вторгнення на Луганщині зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 – промислових.
- У Луганській області одна з найскладніших ситуацій: збройні сили Росії окупували вже 95% території Луганщини.