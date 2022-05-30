Передню частину автомобіля повністю розірвало

Про зникнення лікарів розповів в ефірі національного телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це повідомляє 24 канал.

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Гайдай розповів, що бачив фотографію обстріляного автомобіля. До речі, раніше це авто медикам надали волонтери. На кадрі видно, що транспорт повністю зруйнований, а передня його частина взагалі розірвана. Що сталося з медиками ніхто не знає.

Я дуже сподіваюся, що ця машина потрапила під вогонь вже після того, як вони (лікарі – 24 канал) покинули її. Але зв'язку поки що немає,

– зауважив голова ОВА.

Водночас він додав, що зв'язку у Сєвєродонецьку в принципі взагалі немає. Він доступний лише у гуманітарному штабі та в лікарні. Адже там є Starlink, які Україні надав американський мільярдер та винахідник Ілон Маск.

Гайдай також розповів, що раніше під ворожий обстріл потрапив автомобіль з двома волонтерами. На щастя, чоловікам вдалося вижити, однак вони зазнали поранень. Потерпілих вже вивезли з Сєвєродоенцька.

Гайдай про актуальну ситуацію в місті

Чиновник зазначив, що окупанти просуваються всередину Сєвєродонецька. Бої дуже запеклі, вони тривають вже в самому місті. Ситуація в населеному пункті – дуже важка.

Зверніть увагу! Внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку 29 травня загинули 2 місцевих мешканців, а ще 5 – зазнали поранень.

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Останні новини про ситуацію на фронті

Російські окупанти хочуть оточити українських військових у районі Лисичанська та Сєвєродонецька. Вони хочуть заблокувати шляхи, які Збройні Сили України використовують для підсилення. Зараз ситуація на цих напрямках є найгарячішою.

Вороже військо перегруповується на Бахмутському напрямку. Далі окупанти хочуть наступати у напрямку Олександропілля – Комишуваха.

Станом на ранок 30 травня українські захисники ліквідували щонайменше 30 350 російських військових. Лише за останню добу вслід за кораблем відправили близько 200 рашистів. Крім того, ЗСУ знищили колосальну кількість техніки ворога: танків, артилерійських установок, дронів, гелікоптерів тощо.

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