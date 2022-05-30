Переднюю часть автомобиля полностью разорвало

Об исчезновении врачей рассказал в эфире национального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал.

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Гайдай рассказал, что видел фотографию обстрелянного автомобиля. Кстати, раньше этот автомобиль медикам предоставили волонтеры. На кадре видно, что транспорт полностью разрушен, а передняя часть его вообще разорвана. Что случилось с медиками, никто не знает.

Я очень надеюсь, что эта машина попала под огонь уже после того, как они (врачи – 24 канала) покинули ее. Но связи пока нет,

– заметил председатель ОВА.

В то же время он добавил, что связи в Северодонецке вообще нет. Он доступен только в гуманитарном штабе и больнице. Там ведь есть Starlink, которые Украине предоставил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Гайдай также рассказал, что ранее во вражеский обстрел попал автомобиль с двумя волонтерами. К счастью, мужчинам удалось выжить, однако они получили ранения. Потерпевших уже вывезли из Северодонецка.

Гайдай об актуальной ситуации в городе

Чиновник отметил, что кафиры продвигаются внутрь Северодонецка. Бои очень жестокие, они продолжаются уже в самом городе. Ситуация в населенном пункте очень тяжелая.

Обратите внимание! В результате вражеских обстрелов в Северодонецке 29 мая погибли 2 местных жителя , а еще 5 – получили ранения.

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Последние новости о ситуации на фронте по состоянию на утро 30 мая

Российские оккупанты хотят оцепить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка. Они стремятся заблокировать пути, которые используются Вооруженными силами Украины для усиления. Сейчас ситуация в этих направлениях является самой горячей.

Вражеское войско перегруппировывается на Бахмутском направлении. Дальше оккупанты хотят наступать в направлении Александрополья – Камышевахи.

По состоянию на утро 30 мая украинские защитники ликвидировали не менее 30 350 российских военных . Только за последние сутки вслед за кораблем отправили около 200 рашистов. Кроме того, ВСУ уничтожили колоссальное количество техники врага: танков, артиллерийских установок, дронов, вертолетов и т.д.

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