ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку

Про ситуацію у Луганській області під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал.

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Зараз ЗСУ вживають усіх заходів, аби не допустити, щоб ворог здійснив свої наміри. Ідеться про оточення угруповання ЗСУ у районах Сєвєродонецька та Лисичанська,

– сказав Мотузяник.

Речник Міноборони повідомив, що ситуація у самому Сєвєродонецьку – складна. Там тривають вуличні бої, проте через невдачі ворогу доводиться відходити.

"На околицях вже тривають вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад. Десь йому не вдається і він відходить", – повідомив він.

Мотузяник наголосив, що завдання українських захисників не тільки не допустити оточення, але не дозволити росіянам мати успіх на всіх напрямках. За його словами, ЗСУ вестимуть бойові дії до звільнення усіх територій.

Він зазначив, що ЗСУ тримають під контролем ситуацію у Сєвєродонецьку. Завдяки розвідці українська сторона знає плани ворога.

У мене є оптимістичні погляди на цю ситуацію, але вона надзвичайно важка,

– резюмував Мотузяник.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

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