ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке
О ситуации в Луганской области во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал.
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Сейчас ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить, чтобы враг осуществил свои намерения. Речь идет об окружении группировки ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска,
– сказал Мотузяник.
Спикер Минобороны сообщил, что ситуация в самом Северодонецке – сложная. Там продолжаются уличные бои, однако из-за неудач врагу приходится отходить.
"В окрестностях уже продолжаются уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав. Где-то ему не удается и он отходит", – сообщил он.
Веревщик подчеркнул, что задача украинских защитников не только не допустить окружения, но не позволить россиянам иметь успех по всем направлениям. По его словам, ВСУ будут вести боевые действия до освобождения всех территорий.
Он отметил, что ВСУ держит под контролем ситуацию в Северодонецке. Благодаря разведке, украинская сторона знает планы врага.
У меня есть оптимистичные взгляды на эту ситуацию, но она очень тяжелая,
– резюмировал Мотузяник.
Что известно о ситуации в Северодонецке
- В Луганской области одна из сложнейших ситуаций: вооруженные силы России оккупировали уже 95% территории Луганщины. В последние дни кафиры сосредоточились на захвате Северодонецка.
- 26 мая россияне зашли на окраины Северодонецка, в частности, в гостиницу "Мир". В Луганской ОВА сообщали, что войска агрессора не продвигаются , а сидят в отеле.
- Несмотря на это, Северодонецк страдает от постоянных обстрелов кафиров , которые не прекращаются. В результате чуть ли не каждый день умирают люди. Сейчас над Северодонецком развевается украинский флаг .
- В оперативном командовании "Восток" убеждают, что действия кафиров не являются эффективными . Поэтому захватчики не смогут захватить Северодонецк.
- Также не верят в значительный прогресс россиян в уличных боях за Северодонецк специалисты Института изучения войны ISW. Там еще раз отметили, что Россия отказалась от полного захвата Донбасса и сосредоточилась на Северодонецке.