Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский не обошел Северодонецк в традиционном вечернем видеообращении к украинцам 29 мая. Он стал одним из 4 городов, в которые сегодня обращался глава государства.

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Зеленский посвятил речь Северодонецку в День города

"Россия подошла слишком близко к нему. Слишком значительные силы собрала на нашем Донбассе. Слишком подготовилась к наступлению там", – сказал Зеленский.

Он считает очень символическим то, что российские кафиры предприняли свою попытку захватить Северодонецк с того, что зашли в гостиницу под названием "Мир". Ведь мир, как метко заметил президент, – это действительно первая мишень для России. Захватчики забрали у нас мир в 2014 году, а сейчас хотят унести все остальное, не оставив ни свободы, ни домов, ни жизни.

Зеленский рассказал, что в результате ударов оккупантов по Северодонецку там полностью разрушена критическая инфраструктура. Более того, повреждены 90% домов, более двух третей жилого фонда – разрушены до основания. В городе нет связи.

По словам украинского лидера, захват Северодонецка является принципиальной задачей для россиян. Им безразлично какой ценой это будет – сколько жизней придется отдать за попытку поднять российский флаг на Северодонецкой администрации. Адрес, где он расположен, сегодня звучит особенно горько – бульвар Дружбы народов, 32.

Президент заверил, что Украина делает все возможное, чтобы умерить враждебное наступление. Не было дня, когда Зеленский и его команда не старались найти больше современного оружия для защиты украинской земли и наших людей.

Я благодарен каждому и каждому, кто держит Северодонецкую оборону и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш. Во всем нашем государстве, на всем Донбассе и конечно – в Северодонецке,

– подытожил Владимир Зеленский.

Больше – обращение Владимира Зеленского к украинцам 29 мая: смотрите видео