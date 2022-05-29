Об этом в эфире национального марафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает 24 канал. Он отметил, что в области ситуация остается тяжелой, однако в Северодонецке враг успеха не имеет.

К теме Северодонецк под украинским флагом, а кафиры не продвигаются дальше и несут потери, – ОВА

Оккупанты закрепились в окрестностях города

По словам Гайдая, вражеским войскам удалось закрепиться в окрестностях Северодонецка в гостинице "Мир". Там они до сих пор остаются.

Кроме того, как отметил глава области, у захватчиков потери, поскольку украинские военные постоянно их обстреливают и выбивают из гостиницы. Пока кафиры прячутся, однако дальше пройти не могут.

Пропагандистские видео кадыровцев

Он рассказал, что кадыровские тиктокеры уже успели снять пропагандистский видеоролик. В нем говорится якобы о том, что город находится под их контролем.

Приглашаю любых тиктокеров – снимите видео в центре Северодонецка, а не в будке на фоне тряпки, оно будет последним для вас,

– заявил Гайдай.

Северодонецк – наш

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины мужественно удерживают линию обороны. В то же время враг никакого успеха нет и ничего не занял.

"Северодонецк – наш", – заметил глава области.

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Отбросили врага

Также Гайдай сообщил, что российские военные продолжают обстреливать территорию Луганской области, подконтрольную Украине. В частности, в направлении Золотого, Катериновки и Тошковки.

"Наши ребята выбили врага из Тошковки и закрепились там. Вблизи Попасной к нам пришло подкрепление, поэтому в направлении Камышеваха – Попасная защитники Украины также отбросили врага на пару километров", – отметил Гайдай.

Ситуация в Северодонецке: последнее

Пресофицер оперативного командования "Восток" капитан Илько Божко заявил , что в Северодонецке продолжаются тяжелые бои. Однако он подчеркнул, что кафиры действуют неэффективно, поэтому не смогут захватить город.

Сегодня, 29 мая, Северодонецк должен отмечать годовщину основания. Однако вместо празднований горожане прячутся в подвалах из-за постоянных обстрелов русских извергов, которые продолжают штурмовать город.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили, что российские кафиры продолжают штурмовать город артиллерией. Однако Северодонецк по-прежнему остается под украинским флагом.

Обратите внимание – российские кафиры непрерывно обстреливают Северодонецк: смотрите видео