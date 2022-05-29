Об этом свидетельствуют новые данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Важно ВСУ осуществили наступление на Юге – кафиры понесли потери и заняли невыгодные позиции

В Генштабе отметили, что на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе города Северодонецка. А в районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Северодонецк под украинским флагом

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай накануне сообщил, что российские оккупанты больше не продвигаются в Северодонецке Луганщины. Более того, город находится под украинским флагом.

Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку,

– объяснил Гайдай.

Чиновник также рассказал, что враг продолжает обстреливать всю Луганщину, а Северодонецк фактически пытаются стереть с лица земли.

Почему россиянам важно захватить Северодонецк

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему для россиян так важно оцепить Северодонецк с последующим его увлечением. В первую очередь, это большой узел украинской обороны. Его ликвидация сыграет только на руку российской армии. Вторая причина – это крайние города в Луганской области. После них можно будет выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом, выполнить одно из "подзаданий" российской армии – захват всей Донбасса и Луганщины.

Правда, территория Донецкой области еще достаточно велика. И если кафиры и дальше продолжат продвигаться такими темпами, когда на один город тратят полтора месяца, то возможностей захватить Донбасс у них не так и много. Ведь, по данным Арестовича, во время захвата Попасной российская армия потеряла от 60% до 80% личного состава и техники, отправившихся на захват города.

Для кафиров захвата Северодонецка станет вторым большим успехом после захвата Мариуполя.

Глава ОВА рассказал, какая сейчас ситуация в Северодонецке: смотрите видео