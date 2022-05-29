Про це свідчать нові дані від Генерального штабу Збройних Сил України.

Важливо ЗСУ здійснили наступ на Півдні – окупанти зазнали втрат і зайняли невигідні позиції

У Генштабі зазначили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. А у районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Сєвєродонецьк під українським прапором

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай напередодні повідомив, що російські окупанти більше не просуваються у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Ба більше, місто перебуває під українським прапором.

Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька,

– пояснив Гайдай.

Посадовець також розповів, що ворог продовжує обстрілювати всю Луганщину, а Сєвєродонецьк фактично намагаються стерти з лиця землі.

Чому росіянам важливо захопити Сєвєродонецьк

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому для росіян так важливо оточити Сєвєродонецьк з подальшим його захопленням. Передусім, це великий вузол української оборони. Тож його ліквідація зіграє лише на руку російській армії. Друга причина – це крайні міста в Луганській області. Тож після них можна буде вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином виконати одне з "підзавдань" російської армії – захоплення усієї Донеччини та Луганщини.

Щоправда, територія Донецької області ще досить велика. І якщо окупанти й надалі продовжать просуватися такими темпами, коли на одне місто витрачають півтора місяця, то можливостей захопити Донбас у них не так і багато. Адже, за даними Арестовича, під час захоплення Попасної російська армія втратила від 60% до 80% особового складу та техніки, які відправили на захоплення міста.

Для окупантів захоплення Сєвєродонецька стане другим великим успіхом після захоплення Маріуполя.

Глава ОВА розповів, яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку: дивіться відео