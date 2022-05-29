Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил пресс-офицер оперативного командования "Восток" капитан Илько Божко. Он отметил, что российские кафиры просто не умеют штурмовать города и не научились этого делать.

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У россиян ничего не получится

Илько Божко подчеркнул, что кафиры на Юге продемонстрировали, что не умеют штурмовать города. Поэтому предпосылок к тому, чтобы говорить об их эффективных действиях, в Северодонецке нет.

Действия россиян совершенно неэффективны при штурме городов. Как бы видим, они не научились этого делать и у них в дальнейшем не будет этого выходить,

– подчеркнул Божко.

Российская техника стара, но так же опасна

Спикер оперативного командования "Восток" сообщил, что россияне сняли подержанную технику с консервации и отправляют ее в Украину. Однако Илько Божко подчеркнул, что и эта техника также опасна.

Однако боевые возможности кафиров существенно снижены. Поэтому капитан Божко подчеркнул, что верит в победу над врагом, ведь Вооруженные Силы четвертый месяц доказывают, что технология превосходит количество техники врага.

За Северодонецк идут тяжелые бои

Большинство территории Луганщины сейчас, к сожалению, оккупировано. Сейчас россияне сосредоточили свои силы на Северодонецке, поэтому там продолжаются тяжелые бои.

Однако по данным американского Института изучения войны, тактический успех кафиров в Северодонецке не имеет никакой выгоды для россиян. Кремль разве что может выдать это якобы за победу и заявить о полном захвате Луганщины.

Но действия русского командования снижают боевой дух кафиров. В частности, причиной является то, что для сохранения техники на фронте россияне отказываются от эвакуации раненых. Поэтому в ISW считают, что низкий боевой дух кафиров может сыграть на руку Украине и наши воины смогут провести эффективное контрнаступление.

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