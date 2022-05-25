Россия отказывается от полного окружения ВСУ
В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить Вооруженные Силы Украины на Востоке
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В то же время российские силы пытаются обеспечить меньшие окружения, которые могут позволить им достигать постепенного и размеренного прогресса.
Вооруженные силы России пытаются одновременно добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о трех "котлах":
- более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск);
- Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);
- вокруг украинских укреплений в Авдеевке.
Россияне начали постоянное продвижение усилий в этих разных окружениях, но не достигли ни одного серьезного "прорыва". Оккупантам не удалось обеспечить безопасность границ Донецкой области или захватить весь Донбасс.
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Какая ситуация на Донбассе
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Украина контролирует только 10% территории в Луганской области. Войска агрессора ведут наступление на Северодонецк. Вместе с тем, он сообщал, что в Луганской области оккупанты наступают во всех направлениях.
- По словам Гайдая, бои за Северодонецк продолжаются днем и ночью. Российские военные пытаются уничтожить город.
- 21 мая вооруженные силы России вторично разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. Также они пытаются захватить трассу Бахмут – Лисичанск и отрезать Луганщину. В результате обстрелов Луганщина в очередной раз осталась без газа.
- В Донецкой области ситуация тоже сложная. Россияне смогли оккупировать Светлодарск, хотя в Офисе Президента заявили, что ВСУ планово отошли, чтобы занять лучшие позиции. В Донецкой ОВА рассказали, что в Лимане уже ведутся уличные бои.
- Украинские защитники и защитницы удерживают оборону. В течение 24 мая в зоне проведения Операции объединенных сил было отбито 11 атак россиян.
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