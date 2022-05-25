Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в своем телеграм-канале, что последняя распределительная станция газа в Луганской области остановила свою работу. С 25 мая 2022 года Луганская область полностью без голубого топлива.
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Гайдай рассказал, что прекращение работы вызвано постоянными обстрелами российских оккупантов. В результате очередной атаки на газораспределительной станции травмировался один из работников ГРС. Мужчина получил акуботрамву во время того, как осуществлял регулировку автоматики на станции.
По состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца,
– написал председатель ОВА.
Отныне в Луганской области газ отсутствует везде, заявил Гайдай. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах.
По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели,
– сказал Сергей Гайдай.
Битва за Донбасс: последние новости
- Оккупанты продвинулись на север через Золотое – имели незначительные успехи по оцеплению Северодонецка. Однако пойти дальше они вряд ли смогут.
- Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. Следовательно, обстреливают окружающую территорию из всего имеющегося вооружения. Во время такого обстрела они попали в нефтеперерабатывающий завод.
- То, что враг увеличивает наступление на Востоке Украины, очевидно и за пределами государства. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Вооруженные Силы Украины имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции, сохраняют эффективное командование и контроль над этим фронтом.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр акцентировала, что российские войска пытаются оцепить ВСУ на Донбассе. Им это не удается, но идет очень серьезная борьба.
- Несмотря на чрезвычайно тяжелые бои на Донбассе, украинские защитники наносят мощные удары агрессору. Именно поэтому любой успех оккупантов – точно ненадолго. Это доказывает тот факт, что за 3 месяца войны в Украине наши героические военные ликвидировали по состоянию на утро 25 мая 29 450 вражеских бойцов.
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