Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в комментарии журналистам "Донбасс.Реалии", передает 24 канал.

Важно Россияне пытались уничтожить дамбу на Углегорской ТЭС, чтобы обвинить в этом Украине

Кириленко подчеркнул, что выход наших войск – это вынужденная перегруппировка. Это было логично и правильно, чтобы сохранить личный состав и в дальнейшем не только удерживать врага, но и возможность расчистить территорию.

Это исключительная перегруппировка и правильное логическое решение, чтобы сохранить жизнь. Я понимаю, где на карте расположены наши ВСУ. И я могу сказать, что это не отступление,

– подчеркнул он.

Также, по словам главы Донецкой ОВА, в Светлодарске осталось более 10 тысяч жителей. Выехало всего примерно 30%.

Выход из Светлодарска – стратегия маневровой обороны

Как объяснил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов, никакой "измены" в отступлении наших ВСУ из Светлодарска и Мироновского нет. Андрусив подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины используют маневровную оборону. Это значит, что наши бойцы не держатся за конкретные населенные пункты, а стремятся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил.

"Это значит, что иногда приходится отступать от рубежей, не имеющих стратегический характер , во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Целью было избежать возможного окружения и значительных потерь. . Также возможно будет еще несколько отступлений, для выравнивания фронта. Тоже без измены", - отметил советник министра внутренних дел.

Он добавил, что ситуация на Донбассе сейчас тяжелая, но не критична.

Оккупанты захватили Светлодарск

Утром 24 мая оккупанты вошли в Светлодарск Донецкой области и повесили российский триколор над зданием городской администрации. Эту информацию журналистам подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. По улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

Жители сообщили, что большого присутствия кафиров не видят – ходят небольшие группы по 5 человек. 23 мая россияне захватили соседний поселок Мироновский.