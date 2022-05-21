Группировка Объединенных сил сообщила, что враг применяет боевую авиацию, а также реактивные системы залпового огня. Кроме того, захватчики били из ствольной артиллерии крупных калибров, танков и минометов разных систем.
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Российские оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по мирным жилым кварталам, а также – гражданским объектам инфраструктуры.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов,
– говорится в сообщении.
В частности, в результате действий оккупантов пострадали:
- 13 жилых домов;
- 4 завода;
- научно-производственное заведение;
- институт иностранных языков;
- железнодорожная станция;
- музыкальная школа;
- две пожарно-спасательные части;
- участок газопровода;
- высоковольтная линия электросетей;
- кладбище;
- ряд хозяйственных и складских помещений.
Только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских людей. Кроме того, известно о семи пострадавших. Данных по Луганской области пока нет.
Украинские герои отбили 9 атак
В течение 21 мая украинские защитники и защитницы ООС отразили 9 атак российских оккупантов. По данным Группировки Объединенных сил, на 4 локациях продолжаются бои с захватчиками.
Украинские защитники и защитницы нанесли врагу значительные потери. Удалось уничтожить:
- 5 танков;
- 4 артиллерийские системы;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 2 вражеских автомобиля.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат. Речь идет о типе "Орлан-10".
ВСУ уничтожили технику оккупантов, которая била по Северодонецку
По состоянию на 21 мая российские оккупанты сосредоточились на Восточном направлении. Враг пытается захватить Северодонецк. Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю.
Герои оперативно уничтожили вражескую технику, которая разрушила местный мост и била по Северодонецку. Новость сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.
"Скоро наказание пришло! Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк", – написал Гайдай.
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