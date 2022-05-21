Люди продолжают жить в Мариуполе без воды и исправной канализации

Ответные угрозы озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, кроме гуманитарной катастрофы в Мариуполе может произойти вспышка инфекционных заболеваний.

Достойно внимания Побратимов выжгло до костей, – жена защитника "Азовстали" поделилась жутким рассказом

В Мариуполе осталось более 100 тысяч местных жителей. Как рассказал Бойченко, люди продолжают жить в Мариуполе без воды и без исправной канализации.

Кроме того, по всему Мариуполю расположены хаотические захоронения людей, убитых российскими военными.

Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду.
– сказал Бойченко.

По его словам, людей нужно срочно эвакуировать, чтобы спасти их жизнь. Для этого нужно заработать гуманитарные коридоры.

"Поэтому нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей", – сказал мэр Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе

Узнайте больше – Горсовет Мариуполя показал, как депортируют украинцев в Россию: смотрите видео