В Донецком направлении ситуация остается очень острой, просто контролируется бойцами Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили 24 собственных источника в Донецкой ОВА.

Важно Россияне избивают по скоплению людей в Северодонецке: 6 погибших, 8 раненых

Сообщается, что на Лиманском направлении тоже осложнения – бои ведутся уже в самом Лимане Донецкой области.

В Авдеевской военной администрации рассказали, что город и линия Франции всю ночь были под обстрелами. В Авдеевке за ночь произошло много прилетов и пожары из-за обстрелов.

24 канала сообщили, что, несмотря на крайне тяжелые обстрелы и атаки российских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка.

За сутки в Донецкой области, к сожалению, погибли 12 мирных человек. Еще 10 человек получили ранения.