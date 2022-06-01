Ситуация сложная, но мы удерживаем оборонительные периметры, сказал президент в интервью иностранным СМИ.
Мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными,
– признался Зеленский.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина теряет каждый день до сотни своих защитников, а количество раненых за день превышает несколько сотен.
Источник:Newsmax
Ситуация сложная, но мы удерживаем оборонительные периметры, сказал президент в интервью иностранным СМИ.
Мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными,
– признался Зеленский.