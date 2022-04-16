Соответствующую информацию Владимир Зеленский обнародовал в интервью иностранному изданию. Такие данные Президент Украины озвучил на 15 апреля – то есть 51 день полномасштабного нападения России на Украину.

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Зеленский сказал, что во время войны погибло от 2500 до 3000 украинских военных,

– говорится в сообщении.

По словам Президента Украины, около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения. К сожалению, сложно сказать, сколько из них выживут.

Владимир Зеленский объяснил, что потери гражданского населения сосчитать значительно труднее.

"Очень трудно говорить о гражданских, потому что юг нашей страны, где блокированы города и городки – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше к востоку, а также район к востоку от Волновахи – мы просто не знаем, сколько людей умерли в тех заблокированных районах", – объяснил президент.

Говоря о потерях, Владимир Зеленский заверил, что это очень больно. Он добавил, что мы должны делать все, чтобы эта война не была бесконечной.

Обратите внимание! В Организации Объединенных Наций подтвердили гибель не менее 1982 гражданских (по состоянию на 14 апреля – 24 канал), в МВД назвали цифру в 2700 человек (по состоянию на утро 15 апреля – 24 канал). Однако из-за оккупации некоторых городов и осады Мариуполя, точные данные о погибших мирных неизвестны.

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