Відповідну інформацію Володимир Зеленський оприлюднив під час інтерв'ю іноземному виданню. Такі дані Президент України озвучив станом на 15 квітня – тобто 51 день повномасштабного нападу Росії на Україну.

Зауважте Зеленський відзначив 237 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 34 – посмертно

Верховний Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість загиблих бійців України

Зеленський сказав, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військових,

– мовиться у повідомленні.

За словами Президента України, близько 10 тисяч українських військовослужбовців дістали поранення. На жаль, важко сказати, скільки з них виживуть.

Втрати серед цивільних людей достеменно невідомі

Володимир Зеленський пояснив, що втрати цивільного населення порахувати значно важче.

"Дуже важко говорити про цивільних, бо Південь нашої країни, де блоковані міста й містечка — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на Схід, а також район на Схід від Волновахи — ми просто не знаємо, скільки людей померли в тих заблокованих районах", – пояснив президент.

Говорячи про втрати, Володимир Зеленський запевнив, що це дуже боляче. Додав, що ми повинні робити все, щоб ця війна не була нескінченною.

Зверніть увагу! У Організації Об'єднаних Націй підтвердили загибель щонайменше 1982 цивільних (станом на північ 14 квітня – 24 канал), у МВС назвали цифру у 2700 осіб (станом на ранок 15 квітня – 24 канал). Проте через окупацію деяких міста та облогу Маріуполя, точні дані щодо загиблих мирних невідомі.

Дивіться також – британська розвідка назвала нові міста-цілі Росії: відео