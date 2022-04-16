Про це глава держави розповів у своєму новому відеозверненні, оприлюдненому ввечері п'ятниці, 16 квітня.

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Підписав укази про нагородження наших військових – 237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначено державними нагородами, з них 34 – посмертно,

– зауважив Зеленський.

Він також додав, що за особистий приклад героїзму, надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів, звання Героя України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру. Чоловік є командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

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