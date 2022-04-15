Президент зазначив, що наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізовують контрнаступи. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

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Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки,

– заявив Володимир Зеленського

Він подякував кожному нашому захиснику та кожній нашій захисниці за цю величезну роботу.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео