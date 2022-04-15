Президент отметил, что наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

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Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты,

– заявил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил каждого нашего защитника и каждую нашу защитницу за эту огромную работу.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео