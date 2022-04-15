Генеральный штаб ВСУ 15 апреля обновил данные о потерях врага. Число погибших оккупантов уже достигло 20 тысяч человек.

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В первые дни вторжения российские захватчики подвергались значительным утратам после того, как вступали в бой с украинскими защитниками. Впоследствии им пришлось отступить. Теперь бои сосредоточены на Востоке и частично на юге Украины, так что потери врага в живой силе значительно сократились.

При этом в Генштабе ВСУ предупреждают, что эти данные не окончательны, и они уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Среди других потерь россиян отметим, что скоро будет 2000 боевых бронированных машин. Пока украинцы уничтожили таких 1976 год.