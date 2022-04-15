Российские захватчики были вынуждены покинуть Север Украины, когда получили отпор от украинских защитников. Понеся немалые потери, они отступили на территорию Беларуси и России. Уже там они получили подкрепление, и их снова бросили на территорию Украины. Только на этот раз на Донбасс.

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По данным американского военного ведомства, на Востоке и Юге Украины Россия имеет 65 оперативных батальонных тактических групп. За пределами этих регионов российской армии нет.

Кроме того, в Пентагоне уверены, что вскоре Россия будет пытаться доставить дополнительные БТГ в течение следующих нескольких дней.

Перед тем Институт исследования войны провел анализ по боевой прочности российской армии после вторжения в Украину. Европейские чиновники убеждают, что около четверти этих сил "фактически нетрудоспособны" после больших потерь и уничтожения техники. Американские политики указывают, что российская армия сохранила менее 85% их первоначальной боевой мощи.

При этом что перед началом войны Россия собрала у украинских границ 120 БТГ для вторжения.

До этого информацию о том, что Россия будет перебрасывать на Восток тех военных, которые перед тем пытались захватить Киев, подтверждали и в украинской разведке. Речь шла о тех, кто причастен к военным преступлениям в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах и селах в Киевской области. При этом что некоторым подразделениям даже не дали достаточно времени для отдыха, сразу бросая в "горячие точки". Разведчики убеждены, что таким образом в России "утилизируют" свидетелей и исполнителей зверств против мирного населения.