Именно из-за приближения 9 мая российское военное командование испытывает дополнительное давление со стороны Кремля. Но американский аналитический центр Института исследования войны (Institute for the Study of War, ISW) ставит под сомнение способность России сосредоточить силы, необходимые для прорыва на Донбассе.

"Мы оцениваем, что российским военным будет трудно собрать значительные и боеспособные силы механизированных подразделений для действия на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев. Россия, вероятно, будет продолжать бросать сильно поврежденные и частично восстановленные подразделения по частям в наступательные операции, которые получают ограниченный выигрыш за большую цену", – говорится в анализе ISW.

Аналитики отмечают, что России может быть трудно реорганизовать силы, пострадавшие в боях с украинскими военными. Особенно сова идет о тех, кто пытался захватить Киев и наступал с Севера. Сейчас там нет российских оккупантов, зато мир стал свидетелем их жестокого обращения с мирным населением – убийствами, изнасилованиями и мародерством.

Сколько у России осталось сил для наступления

Перед вторжением Россия разместила около 120 батальонных тактических групп вокруг Украины. Сколько сейчас из них готовы продолжать боевые действия – данные разнятся.

Важно! Каждая батальйонная тактическая группа имеет примерно 600 – 800 офицеров и солдат, из которых примерно 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, обычно включающих примерно 10 танков и 40 боевых машин пехоты. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, по состоянию на август 2021 года в России было около 170 БТГр.

В отчете ISW говорится, что европейские чиновники указывают на то, что около четверти этих сил "фактически нетрудоспособны" после больших потерь и уничтожения техники.

В США убеждены, что российская армия сохранила менее 85% их первоначальной боевой мощи. Однако в ISW убеждены, что американские военные "непреднамеренно преувеличивают текущие возможности российских военных для борьбы".

Несмотря на проблемы в российской армии, эксперты отмечают, что в апреле на территории Украины могут идти ожесточенные бои. Эксперты не исключают того, что оккупанты могут захватить определенные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время Украина готова к интенсивным боям на этой территории.