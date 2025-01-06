Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что это не новая тактика, но последний раз россияне применяли ее около года назад. Также он рассказал, куда Россия перебрасывает военных из Мариуполя и Бердянска, какие последствия будет иметь новое наступление в Курской области и почему оккупанты с интересом устроили облавы в городе.

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Россияне впервые за год прибегли к этой тактике

Россияне вроде бы вернулись к практике перевозки боекомплектов гражданским транспортом. Кроме этого, аналогичная ситуация и с транспортировкой техники. С чем связана такая осторожность оккупантов? Чего боятся?

Прежде всего боятся наших дронов. С начала нового года наши беспилотные системы достаточно активно работают по врагу, причем работают по ближним границам России. В частности, это Ростовская, Белгородская и Курская области, Орел (Орловская область – 24 Канал). Также в декабре беспилотные системы вместе с HIMARS нанесли удары по поезду. Это о логистике Бердянского и Токмакского районов оккупированной части Запорожской области.

То есть россияне сделали на самом деле очень простой вывод – для того, чтобы безопасно перевозить значительное количество боекомплектов, проще использовать гражданский транспорт. Это же не новая практика. Последний раз подобное, если мне не изменяет память, было где-то примерно год назад.

То есть это стандарты, к которым россияне возвращаются каждый раз, когда по их логистическим цепочкам возникают определенные проблемы или определенные опасения того, что на ходу им могут нанести поражение. Когда американцы в свое время передали ATACMS – было то же самое. Потом они расслабились, вернулись к стандартным перевозкам с использованием военного транспорта.

Сейчас мы видим и можем это записывать как абсолютный позитив работы Сил обороны Украины, наших беспилотных систем, что россияне вернулись к такой тактике. То же говорит и движение "Атеш", с которым мы в контакте и общаемся. Их территория это все же оккупированный Крым и Херсонщина, но там происходит то же самое и по тем же причинам. То есть россияне боятся и не могут останавливать наши дроны.

Сегодня их РЭБ оказалась неэффективной, мы наносим удары и нарастили некие "мышцы". Поэтому для обеспечения безопасности подобного помещения оккупанты и используют гражданский транспорт. Почему гражданский, тоже понятно:

сложно обнаружить на ходу, перевозит ли этот транспорт военные грузы, или гражданские;

даже если его обнаружили, то он всегда движется в гражданском потоке и достаточно сложно нанести удар без поражения всех гражданских, которые находятся рядом. Это тот еще вызов;

также это гарантирует абсолютно безопасные места стоянки. Они системно останавливаются ночевать, как и фуры, которые везут гражданские грузы или едут пустыми из Крыма, между проспектом Строителей и улицей Куприна. Это близко к выезду из Мариуполя. Здесь они абсолютно прикрыты гражданским окружением и спокойно себя чувствуют.

Единственное, что наши люди в Мариуполе уже обучены и понимают, как отличать. Потому что это трудно увидеть на ходу или на стоянке, если ты не подготовлен. Однако здесь все равно вокруг постоянно бродят патрули, когда фуры становятся на стоянку, и военные водители, которые присутствуют или в кабинах, или рядом и тому подобное. То есть все указывает именно на военные машины. Почти на каждой ночевке там есть 20 – 60% таких грузовиков. Они используют фуры на 10 – 40 тонн уже там.

Насколько я понимаю, такая же история и в Мелитополе, и в Приморске Запорожской области. То есть по всему автомобильному пути – фактически с территории России в Крым, который обеспечивает военную логистику – происходят именно такие изменения.

Куда перебрасывают оккупантов из Мариуполя и Бердянска

Есть и другой фактор. В движение пришел фактически весь подготовительный лагерь, то есть вся агломерация, которая занималась подготовкой россиян. Теперь оттуда "высасывают" ресурсы, штурмовиков и перебрасывают ближе на линию фронта.

Если брать Мариупольско-Бердянскую агломерацию, то оттуда штурмовики пока едут преимущественно на Времевский выступ. Говорится о Большой Новоселке, которую они пытаются взять, потому что она им кричаще нужна. Здесь идет то самое подкрепление.

Наши полигоны "замолчали", что также подтверждает то, что срок подготовки закончен. Сейчас мы в той точке, когда все те, кого они наготовили – эти новоконтрактники – окажутся на линии фронта. Это означает, что где-то со следующей недели у нас будет неделя тишины и они понемногу начнут завозить новоконтрактников уже нового снова – которых понасобирали в течение декабря. Их будут завозить на оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.



Россияне перебрасывают технику через Мариуполь гражданским транспортом / Телеграм-канал Петра Андрющенко

В ближайшее время ситуация кардинально изменится

Здесь есть очень позитивная история, учитывая сегодняшние события – это на начало нашего наступления на Курщине. Никому до конца не понятно, где будет остановка, будет ли она и вообще замысел этой операции. Однако положительная история здесь в том, что россияне находятся как раз в той точке, что сегодня им не хватит резервов без переброски на Курщине или в Донецкой области для того, чтобы активно противодействовать или осуществить контрнаступление в Курской области.

Это означает, что они будут вынуждены либо снимать ресурсы, либо забирать ресурсы прежде всего из Донецкой области и перебрасывать их на Курщину. Это не означает, что, условно говоря, из-под Мариуполя или из-под Бердянска людей перебросят на Курщину. Это означает, что часть новоконтрактников, которых готовят где-то в России, оттуда попадет не в Донецкую область, а ими вынуждены будут усиливать Курщину от наших наступательных действий.

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Это абсолютно положительная история и прекрасно подобранное время. Это демонстрирует, что наши выводы где-то сходятся относительно алгоритмов и точек, когда проходит насыщение и когда проходит истощение, переброски и т.д. с Генеральным штабом. Относительно Курщины нам остается наблюдать. Думаю, ближайшие дни поймем и увидим все эти переброски и передвижения. Они должны кардинально изменить картину, как это было летом во время Курской операции.

Россияне устроили облаву на мариупольцев с самого утра

В вашем телеграм-канале появилось видео, что утром в воскресенье в Мариуполе происходят рейды. С чем они связаны?

Здесь все просто. Они ждут большой переброски техники, которая должна состояться частично из Новоазовского района, частично с комбината Ильича – и та, что была налажена, и та, что была модернизирована. Россияне в этот день должны были перевозить ее из Мариуполя в направлении Волновахи. Вероятнее всего, по нашим осторожным данным, ее потянут на Покровск, опять же. Колонна должна быть неплохая и организованная. Это то, что они довольно не любят.

Для того чтобы мы не зафиксировали, чтобы сложно было понять, когда она выехала или осуществить аудио и видео фиксацию, когда она движется, россияне выгоняют такие мобильные группы. Это несколько патрулей ГАИ, военная комендатура, ЧВК "Патриот", то есть фактически росгвардия, и с ними ФСБшники. Они останавливают абсолютно всех, проверяют, осматривают и одновременно фильтруют.

Это четкий сигнал тому, что становится очень опасно по этому направлению. Мы его так и воспринимаем. Это означает, что наши люди будут по крайней мере максимально осторожны в отношении фиксации и сбора данных. В последнее время россияне постоянно делают такие облавы перед тем, как идет большая переброска техники. О том, что она готовится, мы знали заранее. Россияне понаваривали на танки большие гаражи и будут перебрасывать их на линию фронта.

С другой стороны, я смотрю, что происходит на Курщине и нытье россиян может означать, что в целом и эту технику они могут переадресовать. Прямо на сейчас (воскресенье, 5 января – 24 Канал) еще продолжается эта облава, она проходит по Кальмиусскому району. Это основной перекресток недалеко от завода "Азовмаш" через Мариуполь по Никопольскому проспекту с комбината Ильича в направлении Волновахи.

И фактически последний такой большой перекресток. Есть еще одно дальше по движению, там тоже стоит патруль ГАИ, мы об этом знаем, но там он не настолько агрессивный. Вероятнее всего там он стоит для того, чтобы просто перекрыть движение, когда будет необходимость для прохождения этой колонны. Такая история сейчас, что будет дальше – посмотрим.

Под Донецком взорвали российского пропагандиста

В субботу, 4 января, в Донецкой области погиб внештатный корреспондент российского пропагандистского телеканала "Известия" Александр Мартемьянов. Российские СМИ писали, что автомобиль с этим пропагандистом атаковали дроны на трассе Донецк – Горловка. Также известно о пяти сотрудниках других российских СМИ, которые получили ранения. Есть ли у вас дополнительная информация?

Здесь много факторов, которые остаются "за кадром". Во-первых, почему пропагандисты в таком количестве оказались в Горловке? Стоит отметить, что последние 1 – 2 недели линия фронта немного подвинулась и эта трасса, условно, стала безопасной. До того российские пропагандисты не решались сунуться в Горловку по этой трассе. Туда легко доставали наши дроны, по сути – всех видов. Поэтому россияне сидели дома и оттуда – из Донецка рассказывали, как надо Горловку любить, как говорится.

За день до того наши Силы обороны нанесли удар по месту базирования одного промышленного предприятия в Горловке. Они поехали снимать очередной пропагандистский сюжет о том, как, условно, Украина "бомбит гражданское население". Все, как они любят. Доснимались.

Все эти пропагандистские группы на самом деле под контролем. Они отслеживаются тем или иным образом и когда есть информация об их передвижении, то они автоматически становятся военной целью. Они даже не отделяют себя визуально от военных – не носят синюю форму прессы или что-то другое. Поэтому в момент передвижения этих "товарищей" туда прилетел наш FPV.

В итоге пропагандист погиб, потому что он там был. Это был его автомобиль ВАЗ-2106. Он не смог спастись, еще 5 пропагандистов получили ранения разной степени тяжести. Россияне рассказывают, что им помогли на месте. На самом деле их сразу отвезли в Донецк в клинику Калинина. Сейчас их там приводят в порядок. Возможно, кто-то из них все же присоединится к этому погибшему журналисту.

После этого, думаю, у нас станет меньше всяких желающих кататься в Горловку. Эта трасса снова считается "красной", которой нельзя ехать пропагандистам из официальных каналов. Исключительно на свой страх и риск. Кто-то может туда прорваться с привлечением горловчан. Так что, я сказал бы, что это такой двойной удар по пропаганде. Будем надеяться, что не последний.

Кто на ТОТ присоединяется к оккупационной армии

Есть информация, что 9 600 жителей оккупированных территорий, в частности Крыма, в течение 2024 подписали контракты на вступление в российскую армию, что составило 94% от мобилизационного задания. Если разбить по областям, то это просто какой-то удивительный показатель. Как происходит рекрутинг? Я так понимаю, это бывшие граждане Украины, которые получили на баланс российский паспорт, или нет?

Да, конечно, это наши. Обязательно надо смотреть на показатели в областях. Потому что эта цифра появилась в отчете Центра национального сопротивления, я действительно могу ее подтвердить. Но люди не обращают внимание, что это данные вместе с территорией из оккупированного Крыма, а это очень важно. В общем здесь есть и другие территории, которые оккупированы с 2014 года, а это вносит определенные важные нюансы.

Некоторые наши паблики попытались это подхватить и рассказать, что у нас на оккупированных территориях, особенно с 2022 года, происходит. Мол, все предатели. Запорожская область в этом смысле интересная, там не было ни одной территории оккупированной до 2022 года. То есть очень легко понять, что там происходит. 330 маргиналов поверили рекрутингу и пошли воевать за Россию за деньги.

Небольшая часть, где-то до 30 – 40 человек, это молодежь, которую подхватили путем мероприятий в рамках призыва. Примерно 10% – это те, кого забрали из сельской местности и принудительно привезли в военкоматы и те, кого угрозами заставили подписать контракт в Запорожской области. Все остальные – наш маргинес. Это та самая "алкопрослойка" пророссийского населения, которая была, есть и, к сожалению, будет. Она вообще, мне кажется, вне идеологии.

Опять же, об этом стоит говорить, ведь это – маргинальное население, часть которого есть в каждом украинском, европейском городе или американском городе. Даже в каждом российском городе оно есть, и частично мы его тоже используем для того, чтобы проводить украинские диверсионные акции в тылу россиян. Что будет дальше с маргиналами? Таких людей будет меньше, потому что их просто физически становится меньше на оккупированных территориях.

Другая история с Луганской и Донецкой областями через регионы, которые оккупированы с 2014 года. Потому что там, кроме маргинальной компоненты и необходимости зарабатывать, добавляется много других вещей вроде персональной мести за какого-то близкого. Кто-то просто пошел воевать и это действительно уже идеологический момент, но, думаю, все это и так понимают. Такая же история происходит и с Крымом.

А на всех территориях, оккупированных после 2022 года, происходят простые вещи: маргиналы и эффективный рекрутинг. Потому что таких денег на оккупированных территориях ты не заработаешь никогда. Самая низкая единовременная выплата на любой территории, которую контролирует Россия, составляет ориентировочно, 800 тысяч рублей. Это очень большая сумма сразу на руки. Уже потом получают до 200 тысяч ежемесячно. Сегодня украинцы на оккупированных территориях действительно столько заработать не могут, поэтому и ведутся.



Российские солдаты / Иллюстративное фото, Getty Images

Из тех историй, что мы знаем, в частности от тех, кто попал уже в украинский плен, – там всегда одни и те же обещания. Мол, ты никогда не будешь на линии фронта, будешь водителем, поваром, кем-либо, где-то на территории близкой к линии фронта.

А потом они оказываются в тех же лагерях в Мариупольско-Бердянской агломерации, и довольно быстро становятся штурмовиками на линии фронта. Позади пулемет с какими-то ахматовцами и росгвардейцами, и вперед – дальше на окопы.

В России придумали новый способ, чтобы привлечь людей в армию

Появилась интересная информация, что теперь российское минобороны работает, как так называемое МММ, то есть как пирамида. Если ты, к примеру, в Воронежской области приводишь друга и он подписывает контракт, то получаешь на руки единовременную выплату размером в 50 тысяч рублей. На этой неделе уже подняли гонорар до 75 тысяч рублей. Наблюдается ли подобное на оккупированных территориях?

На оккупированных территориях такой доплаты нет пока что. Думаю, это связано с отсутствием финансирования. Но рано или поздно такое появится. Это некое ноу-хау прошлого уже года, появившееся в России. Это довольно интересно происходит.

Люди из Воронежа рассказывали мне, что делают семьи друзей, если решили, что они идут подписывать контракт. Например, я и мой кум, вдвоем идем подписывать контракты. Схема такая: жена моего кума берет меня за руку, ведет в военкомат, я подписываю контракт, она получает эти 75 тысяч, потому что она способствовала тому, что я пошел в армию. И наоборот, моя жена отведет кума и получит эти 75 тысяч, условно говоря.

Вот так это работает в России. Придумывают, как зарабатывать. Эта доплата "приведи друга" стала дополнительным стимулом, когда пошло на спад подписание контракта за прямые деньги. Это действительно сработало. На оккупированных территориях нет каких-то тотальных плюсов по подписанию контрактов. Такое есть только в Крыму, но там, вроде бы, оно не достаточно хорошо работает. Там работают другие факторы.

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Думаю, в этом году, где-то с весны, мы должны увидеть такую историю на всех оккупированных территориях. По нашей информации, ближе к декабрю наблюдался спад по заключению этих рекрутинговых контрактов с российской армией. Именно поэтому они взялись за тех, кто шел под призыв.

Призыв закончился с 1 января 2025, поэтому и угрожать пока нечем до начала весенней кампании. Именно в этот промежуток времени и должны возникнуть какие-то дополнительные доплаты, дополнительные бонусы или какие-то новые выдумки от оккупационной власти, чтобы привлекать больше наших сограждан или бывших сограждан к службе в российской армии.

Действительно ли украинцы готовы пойти на мир, пренебрегая оккупированными территориями

В вашем телеграм-канале появился интересный опрос, который звучал так: "Как вы считаете, стоит ли ради мира идти на территориальные уступки". 56% опрошенных считают, что нельзя идти ни на какие территориальные уступки, потому что люди на оккупированных территориях ждут прихода украинской армии. При этом 33% уверены, что надо обсудить дополнительные условия перед принятием такого решения. И 11% считают, что мир нужен при любых условиях. Как вы прокомментируете результаты этого опроса?

С одной стороны это ожидаемо. Мы ничего другого не ждали, когда запускали опрос. Я понимаю, что он достаточно провокационный. Могу сказать, зная статистику канала, такого количества людей, которые проголосовали, мы пока не наблюдали ни в одном другом опросе, поэтому он достаточно репрезентативный.

Ожидаемо, что люди не готовы отказываться от наших территорий и идти на любые территориальные уступки. Это разбивает определенные нарративы, которые пытаются навязать нам тотальную усталость от войны, что все готовы сразу сдаться и так далее. Это не соответствует действительности. Действительно, украинцы до сих пор готовы бороться, и это абсолютно замечательно. Потому что это же говорится об отказе территорий ради мира без каких-либо условий. То есть это осложненная ситуация.

Процент тех, кто убежден, что надо еще поговорить об условиях мира, считает, что единственный шанс, когда мы де-факто можем отказаться от оккупированных территорий, возможен только, если мы получим 100% гарантии, что мир, который потом наступит, это мир навсегда. А если таких условий не будет, то они тоже будут против того, чтобы вообще идти на любые территориальные уступки.

Мы вполне довольны такими результатами учитывая то, что исследуем ситуацию с ВПЛ, миграцию и общую ситуацию на оккупированных территориях. Нашей власти стоит подумать о том, что делается и что делалось не так для нашей мобилизации, потому что общественные настроения говорят, что люди готовы мобилизоваться и дальше, что мы должны обеспечивать необходимое количество войска.

Это означает, что есть просто определенные проблемы, которые надо решать, но использовать не просто банальные решения. Это должен быть новый реальный общественный договор. Это должно происходить настолько публично, насколько это возможно. Это должно происходить с привлечением общества, а не исключительно с какими-то "придворными" и известными общественными объединениями.

То есть это был абсолютно обнадеживающий опрос и его результаты. Единственное, что здесь есть другой риск, который тоже должны держать в голове постоянно. Говорится о том, чтобы такой наш оптимизм не стал просто пустым оптимизмом с перекладыванием ответственности на кого-то другого. В свое время мы немного упустили нарративы вроде "верь в ВСУ – я в ВСУ", "я помогаю армии – я армия". Чтобы мы сейчас снова не обманули сами себя.

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Нас сейчас фактически кормят ожиданиями мира и очень много людей на этом спекулирует. Я не считаю это действительно государственной политикой, и здесь мне даже не за что критиковать власть, хотя иногда я это люблю делать. Просто в обществе существует много публичных и политических лиц, которые привлекают к себе внимание, кормя украинцев ожиданием мира.

Впрочем, мы наконец можем увидеть, что это не сработало. Наши люди более-менее адекватно оценивают ситуацию и не надеются, что 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа, наступит мир. Также мы увидели, что многие люди поддерживают государственную политику о том, что невозможно получить мир в Украине без гарантий и вообще без того, чтобы прежде всего прислушаться к нашему мнению.

На мой взгляд, это достаточно оптимистичные результаты, с которыми надо правильно проработать, и, в принципе, все наладится уже к весне. Единственное, опять же, надо честно признать, собственно, ошибки, которые привели к определенным негативным ситуациям: и на фронте, и в тылу, и с внутренне перемещенными лицами, со всеми. Поэтому это хороший результат, скажем так.