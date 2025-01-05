Сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel. Возможно, таким образом Киев пытается занять выгодную позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.

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Какой может быть цель наступления ВСУ в Курской области

Неожиданное наступление ВСУ в Курской области за две недели до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может указывать на слабость России.

Это стало неожиданностью – украинская армия в последнее время подверглась сильному давлению,

– отметили в публикации.

Российское Министерство обороны подтвердило факт украинского наступления, тогда как в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что россиян удалось застать врасплох.

Как отмечает издание, на видеозаписях, которые, вероятно, были сделаны в Курской области, видно несколько колонн украинской бронетехники.

Журналисты предполагают, что Киев таким образом может стремиться получить более выгодные позиции накануне возможных переговоров по завершению войны.

К слову, в своем вечернем обращении 4 января Владимир Зеленский сообщил, что в течение двух дней в районе села Махновка в Курской области российские войска потеряли до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. По словам президента, эти потери имеют существенное влияние на врага.